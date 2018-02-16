Російський банк ВТБ вирішив максимально скоротити свою присутність в Україні

Російський державний банк ВТБ масово закриває відділення в Україні і планує до літа залишити тільки один або два офіси в Києві.

Про це розповів глава банку Андрій Костін, передає РІА-новини.

"Ми до літа фактично звернемо діяльність повністю, у нас залишиться тільки один або два офіси в Києві", - сказав він в кулуарах Російського інвестиційного форуму.

"Ми зараз дуже жорстко закриваємо відділення по всій країні і розраховуємося з усіма вкладниками", - додав Костін.

Нагадаємо, Україна з 23 березня 2017 року строком на рік ввела санкції проти всіх п'яти працюючих на Україні структур російських держбанків: українських Ощадбанку і ВТБ, "БМ Банку" ( "внучка" ВТБ), Промінвестбанку ( "дочка" ЗЕБа) і VS Bank ( "внучка" Ощадбанку).

Їм заборонені будь-які фінансові операції на користь пов'язаних з ними осіб, зокрема материнських структур.

Нагадаємо, ВТБ-банк увійшов у ТОП-3 за збитками.

Економічна правда