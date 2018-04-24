Міжбанк: гривня знецінюється на відкритті торгів

24 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,17-26,2 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,17-26,2 гривні;

Євро - 31,91-31,94 гривні;

Російський рубль - 0,4243-0,4251 гривні.

Нагадаємо, 23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10-26,12 гривні за долар.

Раніше Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.

Економічна правда