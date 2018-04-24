Міжбанк: гривня знецінюється на відкритті торгів
Вівторок, 24 квітня 2018, 11:08
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24 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 11:00 встановилися на рівні 26,17-26,2 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,17-26,2 гривні;
Євро - 31,91-31,94 гривні;
Російський рубль - 0,4243-0,4251 гривні.
Нагадаємо, 23 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10-26,12 гривні за долар.
Раніше Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.
Економічна правда