Google створить новий месенджер

Компанія Google працює над створенням нового месенджера Chat, який замінить стандартні СМС на пристроях Android.



Про це повідомляє The Verge.

Відправка повідомлень буде платною, однак месенджер буде стягувати плату за дані, які споживаються при відправці повідомлення, а не вартість СМС згідно з тарифами оператора.

Якщо у користувача, якому відправляється повідомлення, немає месенджера Chat, то вони отримають звичайне смс.

Як зазначає видання, Chat схожий на месенджер iMessage компанії Apple.

Однак, на відміну від iMessage, повідомлення у Chat не зашифровані. Вони будуть зберігатися на серверах телефонного оператора, таким чином влада країни зможе запросити й отримати переписку будь-якого користувача.

Також Chat матиме десктоп-версію для Windows.

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Економічна правда