Стало відомо, якими месенджерами користуються українці

Абсолютна більшість власників смартфонів (91%) в Україні користується мессенджерами.

Про це йдеться в дослідженні Агентства мобільного маркетингу LEAD9 за участю Київського Міжнародного Інституту Соціології, передає Itc.ua.

При цьому наголошується, що українці дедалі активніше використовують месенджери, а споживання мобільного інтернету з розрахунку на одного користувача вже перевищило споживання десктопного трафіку і продовжує рости.

Лідером в Україні є Viber з часткою 85%, далі в рейтингу популярності в українських користувачів знаходяться Facebook Messenger - 45% опитаних, Skype - 33% користувачів, WhatsApp - 20% і Telegram - 11%.

Нагадаємо, на лютий 2018 року близько 45% всіх дорослих жителів України користуються смартфонами з сенсорними екранами, тоді як в 2015 році таких користувачів було всього 26%.

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Економічна правда