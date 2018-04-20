МВФ закликав Україну розділити ціни на газ та політику

Україні критично важливо деполітизувати процес формування цін на енергоресурси для подальшого просування програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив глава європейського департаменту Фонду Пол Томсен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми стурбовані тим, що ціни на енергоресурси знову стали політичним питанням, і ми вважаємо важливим фактором те, щоб Україна повернулася на шлях деполітизації рішень, що стосуються цін на енергоресурси", - сказав він.

Крім того, Томсен наголосив, що очікувана деполітизація, є вкрай важливою частиною програми співпраці України з МВФ, в тому числі чергового перегляду програми.

У березні 2018 року Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Ціна на газ для населення становить 4942 грн за тисячу кубометрів, а з урахуванням податку на додану вартість і зборів, що включають транспортування, - 6958 грн за тисячу кубометрів.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" пояснили, з чого складається ціна на газ для населення.

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