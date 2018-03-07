У "Нафтогазі" пояснили, з чого складається ціна на газ для населення

Вартість газу від загальної ціни блакитного палива для населення становить 71%.

Про йдеться на офіційній сторінці "Нафтогазу" у Twitter.

Зокрема, згідно з даними компанії, станом на березень 2018 року ціна на газ для населення за тисячу кубометрів становить 6,958 тисячі гривень.

Із цієї суми вартість ресурсу становить 4,942 тисячі (71% від загальної ціни). Ще 1,16 тисячі гривень (16,7%) — це податок на додану вартість.

Крім того, в ціну газу також входять витрати на його транспортування розподільними мережами (7,4%) та магістральними газопроводами (3,1%), а також націнка постачальника зі спеціальними обов’язками (1,8%).

Багато хто із споживачів запитував у нас, з чого саме складається ціна на газ для населення#цінагазу pic.twitter.com/GETrFU03sx — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 7 марта 2018 г.

Нагадаємо, підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Економічна правда