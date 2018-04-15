У Росії після блокування Telegram заговорили про заборону VPN-сервісів

Держдума Росії у зв'язку з блокуванням месенджера Telegram проаналізує необхідність законодавчо виключити використання VPN-сервісів.

Про це "РИА Новости" заявив заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Володимир Крупенников.

"Роскомнадзор ще не стикався з блокуванням такого масштабу. Зараз ми подивимося, чи буде потрібно приймати додаткові законодавчі заходи, щоб виключити використання VPN, відповідно, будемо думати, як це зробити", - сказав Крупенников.

13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.



У своєму телеграм-каналі Павло Дуров, коментуючи блокування Telegram, заявив, що конфіденційність у мережі не продається, а права людини не мають бути скомпроментовані зі страху чи жадібності.



Адвокати міжнародної правозахисної організації "Агора", яка представляє інтереси Telegram, заявили про плани оскаржити вирок суду.

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