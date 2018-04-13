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Офіційний курс: гривня втратила позиції

П'ятниця, 13 квітня 2018, 09:00
 

Національний банк девальвував офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 13 квітня на рівні 25,98 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,02 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1869 гривні.

Як повідомлялося, рубль подешевшав до нових мінімумів з 2016 року через ситуацію навколо Сирії, а також на тлі негативного фактора нових американських санкцій.

Нагадаємо, 12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,00-26,03 гривні за долар.

Економічна правда

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