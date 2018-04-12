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Міжбанк: гривня подешевшала

Четвер, 12 квітня 2018, 17:07
 

12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,00-26,03 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,00-26,03 гривні;

Євро - 32,00-32,03 гривні;

Російський рубль - 0,4207-0,4215 гривні.

Нагадаємо, 12 квітня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 25,99-26,02 гривні за долар.

Економічна правда

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