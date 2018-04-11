Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися, а рубль падати
Середа, 11 квітня 2018, 09:20
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За 10 російських рублів дають 4,1648 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 11 квітня на рівні 25,97 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,10 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,1648 гривні.
Як повідомлялося, рубль різко падає до євро і долара через санкції США.
Нагадаємо, бізнес очікує на інфляцію на рівні 10,4% і курс гривні - 29,3 за долар у 2018 році.
Економічна правда