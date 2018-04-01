OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про тарифи на газ, опалювальний сезон та заощадження українців.

Про опалювальний сезон. Кабмін до останнього тягнув з рішенням щодо збереження чинних цін на газ і продовженням спецзобов'язань, тому Нафтогаз в "авральному" порядку укладає додаткові угоди з ТКЕ та ОСББ.

Про тарифи на газ. У МВФ нагадали, що у 2016 році Україна погодилася врегулювати ціни на газ на рівні ринкових. І вимагають цього донині.

Про держбюджет. Податкові надходження за перший квартал 2018 року скоротилися в порівнянні з січнем-березнем 2017 року на 6,7%, тоді як митні - збільшилися на 12,8%. Загалом бюджет недоотримав 6,3% від запланованого.

Про платіжний баланс. За перші два місяці 2018 року профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 128 млн доларів. В лютому 2018 року баланс зведено з профіцитом 252 мільйони доларів.

Про заощадження. Українці у 2017 році витратили більше, ніж заробили. Якщо в цифрах - то заощадження населення скоротилися на 69 мільярдів гривень.

Про легалізацію лотереї. В країні йде активна протидія будь-яким спробам впорядкувати ринок грального бізнесу. Його легалізація принесла б в український бюджет 5 мільярдів гривень щорічно.