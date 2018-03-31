У першому кварталі держбюджет недовиконаний на 6,3%

Доходи держбюджету в березні становили 76,224 мільярда гривень, що на 5,086 мільярда (або 6,3%) менше планових показників.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За січень-березень цей показник становив 187,668 млрд грн, що на 12,084 млрд грн (на 6%) менше плану на цей період.

У порівнянні з березнем 2017 року доходи держбюджету в березні 2018 збільшилися на 12,238 млрд грн, або на 19,1%. У січні-березні таке збільшення становило 11,635 млрд грн (6,6%).

Податкові надходження за перший квартал 2018 року скоротилися в порівнянні з січнем-березнем 2017 року на 6,7% - до 89,621 млрд грн, тоді як митні збільшилися на 12,8% до 73,376 млрд грн.

В цілому березневий план по ДФС був недовиконаний щодо планових.

У січні-березні сума відшкодування ПДВ становила 33,643 млрд грн, що на 83,5% більше показника січня-березня 2017 року.

Загальний фонд держбюджету за січень-березень недовиконаний за доходами до плану на 7,2% і отримав 170,913 млрд грн.

Надходження єдиного соціального внеску в березні нинішнього року збільшилися до березня-2017 на 31,5% до 16,149 млрд грн.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%).

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%).

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Доходи держбюджету в 2018 році встановлено на рівні 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.

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