Держава отримала 7,89 мільярда гривень за 4G
Вівторок, 6 березня 2018, 18:00
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ЗЗагальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.
Про це стало відомо з торгів "з голосу" українського державного центру радіочастот.
Зазначається, що в ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.
За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.
В суммі держава отримала - 7,89 мільярда за 4G.
Нагадаємо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц.
Раніше стало відомо, де 4G з’явиться у першу чергу.
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Економічна правда