Держава отримала 7,89 мільярда гривень за 4G

ЗЗагальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

Про це стало відомо з торгів "з голосу" українського державного центру радіочастот.

Зазначається, що в ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.

За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

В суммі держава отримала - 7,89 мільярда за 4G.

Нагадаємо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц.

Раніше стало відомо, де 4G з’явиться у першу чергу.

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Економічна правда