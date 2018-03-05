"Газпром" не зможе розірвати "транзитний контракт" - НАК

Російський "Газпром" не зможе в рамках правового поля розірвати контракт з НАК "Нафтогаз України" на транзит природного газу.

Про це на прес-конференції в понеділок повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко.

Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу продовжить діяти до кінця 2019 року незалежно від планів "Газпрому" щодо його розірвання через арбітраж.

"Якщо протягом 45 днів не будуть досягнуті домовленості і російська компанія звернеться в арбітраж, то процес буде тривати роки", - заявив він.

"На наш погляд, з практичної точки зору нічого не станеться, контракт буде діяти до кінця 2019 року", - сказав комерційний директор НАК.

Вітренко додав, що винятком може бути тільки, якщо "Газпром" піде на дії позаправового поля.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.

Економічна правда