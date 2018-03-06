Без української ГТС "Газпром" втратить частину ринку - S&P

Відсутність надійної транзитної угоди з Україною несе фундаментальний ризик для експортних поставок і ринкової позиції "Газпрому", який запустив процедуру розірвання українських контрактів.

Про це йдеться звіті міжнародного рейтингового агентства S&P, передає Reuters.

У довгостроковій перспективі сумніви клієнтів щодо надійності поставок знижують привабливість трубопровідного газу Газпрому в порівнянні з іншими видами палива, а також альтернативними поставками газу по трубопроводах або зрідженим газом, що в підсумку може вплинути на рішення регулюючих органів щодо запланованих Газпромом альтернативних маршрутів, відзначає агентство.

У базовому сценарії S&P не чекає значних перебоїв у поставках Газпрому в Європу, де компанія займає 34% ринку.

"Наскільки ми розуміємо, незважаючи на протиріччя, які мають місце, поставки газу через Україну в Європу будуть продовжені... Європейським покупцям важко знайти заміну Газпрому, особливо під час сильних холодів", - йдеться в огляді.

Через територію України проходить близько половини експорту Газпрому в Європу, і залежність від українського транзиту залишиться високою щонайменше до тих пір, поки не запрацюють газопроводи Північний потік-2 і Турецький потік, відзначає S&P.

"Однак ми вважаємо, що навіть в разі успішного запуску нових газопроводів, український транзит може бути затребуваний для покриття сезонних піків і задоволення попиту деяких споживачів", - йдеться в звіті агентства.

S&P буде розглядати будь-які значні перерви поставок або затримки в отриманні дозволів від регулюючих органів як поганий сигнал про кредитоспроможність Газпрому.

Раніше голова Газпрому Олексій Міллєр заявив, що Газпром направив офіційне повідомлення в "Нафтогаз України" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

НАК "Нафтогаз України" отримав від ПАТ "Газпром" повідомлення про намір звернутися в Стокгольмський арбітраж щодо розірвання або перегляду умов контрактів на поставку і транзит газу.

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.