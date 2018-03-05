Газпром відправив офіційне повідомлення про розірвання контракту - Міллер

Газпром направив офіційне повідомлення в "Нафтогаз України" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Про це заявив голова російської компанії Олексій Міллер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стокгольмський арбітражний суд, керуючись подвійними стандартами, прийняв асиметричне рішення щодо контрактів на поставку і транзит газу з "Нафтогаз України". Таким чином, рішення Стокгольмського арбітражу суттєво порушило баланс сторін за даним контрактом", - заявив глава "Газпрому".

"При цьому арбітраж своє рішення аргументував різким погіршенням економічного стану справ в Україні. Ми категорично проти, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми в Україні. У такій ситуації для "Газпрому" продовження дії цих контрактів є економічно не вигідним і не доцільним. "Газпром" змушений негайно почати процедуру розірвання цих контрактів в судовому порядку", - зазначив Міллер.

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

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Економічна правда