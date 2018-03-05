34% переплати за газ компенсує "Газпром" - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" виставить рахунок за 34-відсоткову переплату за імпортний газ у березні російському "Газпрому".

Про це написав комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"Тепер Газпром має нам сплатити компенсацію за невиконання контрактних зобов’язань щодо поставки газу у березні, про що він вже був офіційно попереджений", - написав Вітренко.

"За оперативними даними, середньозважена ціна газу від європейських постачальників у березні цього року перевищила ціну газу від Газпрому (після її зниження відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу) на 33,9%. Вся ця переплата буде виставлена Газпрому для компенсації", - додав він.

Нагадаємо, за словами президента Порошенка, Україна в березні повинна була отримувати природний газ за контрактом з "Газпромом" за ціною 238,55 доларів за 1 тис куб м.

В той же час, ціни на спотовому ринку, за якими Україна наразі купує газ у Європі - від 250 до 500 доларів за 1 тис куб м.

Як повідомлялося, Нафтогаз і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Постачання почалося 2 березня о 6 ранку через вузол Германовіце, який з'єднує польську і українську газотранспортні системи.

Нагадаємо, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявивпро ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

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Економічна правда