У Запоріжжі зібрали перший безпілотний Lanos

Запорізька компанія "Інфоком ЛТД" розробила безпілотний Lanos, який здатний пересуватися без участі живого водія.

Про це пише ain.ua.

Це перший легковий "безпілотник", представлений українцями: Lanos обладнаний системою навігації Pilotdrive, яку раніше тестували на позашляховику Jeep Cherokee і КрАЗ.

"Чому "Ланос"? Тому що це - національний автомобіль, саме тому ми взяли його за основу", - пояснив керівник департаменту з безпілотних технологій "Інфоком ЛТД" Сергій Румянцев.

Pilotdrive - це система безпілотного керування автомобілем, яку можна встановити на будь-який вид транспорту - вантажний, пасажирський, легковий.

Програмна частина повністю розроблена інженерами "Інфоком", апаратну купують за кордоном.

Це єдиний відомий український "безпілотник", робота над ним ведеться з 2015 року.

Система орієнтується за допомогою камер, датчиків, радарів і тепловізора, що робить автомобіль безпілотним навіть в нічний час доби.

Автопілот розпізнає розмітку дороги, її ширину, вміє пересуватися в умовах бездоріжжя.

Датчики безпілотника мають охоплення 360˚, що виключає виникнення сліпих зон.

Сенсорні системи розпізнають дорожні знаки, пішоходів і навіть тварин, що вибігають на проїжджу частину.

Реакція автомобіля на перешкоду моментальна, запевняють розробники - система аналізу і прийняття рішень спрацьовує за частки секунд.

Під час руху безпілотник використовує електронні навігаційні карти, на які може наносити розпізнані об'єкти в міру руху. Вся інформація з комп'ютера надходить на диспетчерський пункт.

Lanos має автоматичну коробку передач. Поки автомобіль тестують, за рухом стежить оператор, який готовий взяти керування на себе.

В дорозі за кермом обов'язково знаходиться водій, оскільки українські правила дорожнього руху не передбачають руху безпілотників.

Вартість системи поки не розкривають - це ще не остаточна версія, вона буде доопрацьовуватися.

Як повідомлялося, "Запорізький автомобілебудівний завод" зупинив виробництвоавтомобілів моделі Lanos.

Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на авто, а також проблема ввезення дешевих старих авто в обхід розмитнення.

Нагадаємо, у березні безпілотна машина онлайн-сервісу на замовлення таксі Uber збила на смерть жінку в місті Темпе, передмісті столиці Арізони Фінікса.