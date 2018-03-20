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Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода

Вівторок, 20 березня 2018, 10:10

Безпілотна машина онлайн-сервісу на замовлення таксі Uber збила на смерть жінку в місті Темпе, передмісті столиці Арізони Фінікса.

Про це повідомляє AP.

Це перший відомий випадок смерті пішохода від технології. 49-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм.

Водій в цей час знаходився в машині, але автомобіль їхав в режимі автопілота.

У Uber висловили співчуття родині загиблої.

Після інциденту компанія призупинила тестування безпілотних машин по всій території США.

Нагадаємо, нещодавно влада Каліфорнії прийняла нові правила, які дозволяють компаніям тестувати і використовувати на дорогах штату автомобілі без водіїв.

Економічна правда

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