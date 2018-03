Самокерований автомобіль Uber збив на смерть пішохода

Безпілотна машина онлайн-сервісу на замовлення таксі Uber збила на смерть жінку в місті Темпе, передмісті столиці Арізони Фінікса.

Про це повідомляє AP.

Це перший відомий випадок смерті пішохода від технології. 49-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм.

Водій в цей час знаходився в машині, але автомобіль їхав в режимі автопілота.

У Uber висловили співчуття родині загиблої.

Some incredibly sad news out of Arizona. We’re thinking of the victim’s family as we work with local law enforcement to understand what happened. https://t.co/cwTCVJjEuz