Fitch прогнозує зростання економіки України на 3,2%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз зростання економіки України в 2018 році на рівні 3,2% і прогнозує прискорення зростання ВВП в 2019 році на 3,7%.

Про це йдеться у прес-релізі агентства, передає УНІАН.

Fitch зазначає, що у 2017 році економіка України продовжувала демонструвати невелике відновлення, і оцінює зростання ВВП за підсумками року на 2%.

Агентство прогнозує, що економічна активність буде поступово відновлюватися за рахунок внутрішнього попиту.

"Невирішений конфлікт на сході України, ймовірно, сильно вплине на перспективи відновлення, тоді як відсутність доступу до ресурсів Донецька і Луганська буде як і раніше негативно впливати на показники ефективності", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що український уряд знаходиться під тиском складної програми реформ, проведення яких є умовою надання Міжнародним валютним фондом зовнішнього фінансування.

Як повідомлялося, Державна служба статистики покращила оцінку зростання реального ВВП України в 2017 році до 2,5% з 2,2% за оперативними даними.

Як відомо, НБУ очікує, що в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.

Президент Петро Порошенко очікує зростання української економіки на понад 3,2% у 2018 році.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2018 році.