Російський банк докапіталізує українську "дочку" на 2,6 мільярда

Російський ВТБ банк має намір збільшити статутний капітал українського дочірнього банку на 2,58 мільярда гривень, або на 7% шляхом додаткового випуску акцій.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Чергова докапіталізація дочірнього ВТБ банку буде здійснена на суму 2,58 млрд грн за рахунок виданих раніше міжбанківських кредитів від материнського банку. По завершенні цієї докапіталізації статутний капітал банку становитиме 39,375 млрд грн", - сказано в повідомленні.

Акціонери української "дочки" ВТБ розглянуть питання про збільшення статутного капіталу на зборах 24 квітня.

Раніше повідомлялося, що за даними НБУ достатність капіталу українського ВТБ на 1 березня перебувала нижче нормативу (норматив H2 - достатність/адекватність капіталу) - на рівні 8,18% при необхідному мінімумі 10%.

У прес-службі російського ВТБ уточнили, що норматив достатності капіталу української "дочки" не порушений.

Мінімальне значення нормативу до кінця 2018 року для банків, що проходили діагностику в рамках постанови НБУ від 15 квітня 2015 року, в тому числі для українського ВТБ, становить 7%.

"У ході весняної докапіталізації за рахунок міжбанківського кредиту до 1 червня цього року він істотно перевищить 10%", - заявили у ВТБ.

Раніше повідомлялося, що ВТБ масово закриває відділення в Україні і планує до літа залишити тільки один або два офіси в Києві.

Як повідомлялося, Національний банк ухвалив рішення про продовження санкцій щодо українських дочірніх структур російських державних банків.

Раніше президент Петро Порошенко зазначив, що санкції проти банків з російським капіталом дієві і їх варто продовжувати.

Україна 23 березня 2017 року терміном на рік запровадила санкції проти "дочок" російських держбанків, які працюють в Україні: українських Сбербанку та ВТБ, "БМ Банку" ("дочки" ВТБ), Промінвестбанку ("дочки" ЗЕБ) і VS Bank ("дочки" Сбербанку).

Санкції забороняють виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізіціі та продажу фінустанов.

Регулятор очікував, що зазначені банки придбає новий інвестор або вони поступово згорнуть діяльність в Україні.