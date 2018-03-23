Ryanair: Переговори з Україною - як гра в футбол. Ми постійно програвали

Лоукостер Ryanair провів тривалі і успішні переговори з українською стороною.

Про це заявив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі на прес-конференції в аеропорту "Бориспіль".

"Ми плануємо нарощувати інвестиції в Україну великими темпами. Впровадження безвізового режиму, а також робота української сторони сприяли нашому рішенню вийти на український ринок", - сказав О'Лірі.

"Переговори проходили, як футбольна гра. Україна грає з Ірландією. Протягом гри ірландці програють і програють. Але важлива сама конкуренція. Нам сподобався цей матч", - сказав він.

"У футболі, як і в авіації - ірландці знову програли, українці знову виграли", - пожартував О'Лірі.

"Ми сповнені надій, ми готові працювати і розширюватися. Ми будемо вивчати можливість відкриття внутрішніх рейсів (між українськими містами - ЕП)", - додав CEO Ryanair.

"Крім того, в недалекому майбутньому ми будемо сподіватися відкривати бази в Україні. При чому, не тільки в Києві і Львові, а й в інших українських містах", - заявив О'Лірі.

Виконавчий директор ірландського лоукостера прокоментував репліку президента Порошенка про те, що Ryanair збирається перевести 1 мільйон українців за рік.

"Це не зовсім точно. Ми очікуємо, що 40% пасажиропотоку на українському напрямку буде складатися з європейських мандрівників", - сказав О'Лірі.

"Ми розраховуємо привезти сотні тисяч європейців до Києва, Львова, Одеси, до інших красивих українських міст", - заявив він.

CEO Ryanair відзначив, що це "перше оголошення, яке авіакомпанія робить в Україні, але не останнє".

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Економічна правда