Порошенко: Українець зможе полетіти до Європи за 10 євро

Прихід до України лоукост-авіаперевізника Ryanair дозволить українцям подорожувати Європою за конкурентними цінами.

Про це сказав президент Петро Порошенко на прес-конференції у аеропорту "Бориспіль" 23 березня.

"В Україну приходить найбільша міжнародна авіакомпанія, яка минулого року перевезла більше 140 мільйонів пасажирів", - сказав президент.

"Це (прихід Ryanair - ЕП) не просто можливості перевезення за конкурентними тарифами, це - знак якості, якості інвестиційного клімату, умов для конкуренції", - додав Порошенко.

За словами президента, після підписання безвізового режиму з ЄС необхідно було створити умови для дешевих подорожей.

"Залізниця працює і квитки доступні, автобусне сполучення розширюється, але авіаквитки також мають бути доступними для більшості українців", - сказав Порошенко.

Керівники ірландського лоукостера запевнили президента, що "значна частина квитків у літаку буде продаватися перший час за ціною 10 євро".

"Такі ціни діятимуть на більшості напрямків. А це 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова", - додав Порошенко.

При цьому, він зазначив, що середня вартість квитка на рейси Ryanair становитиме нижче 40 євро.

"Компанія розраховує за перший рік перевезти 1 мільйон українців", - резюмував президент.

Нагадаємо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами "Бориспіль" і "Львів". Рейси виконуватимуться по 10 напрямках з Києва і за 5 напрямками зі Львова. Початок польотів заплановано на жовтень 2018 року.

З повним переліком рейсів, що будуть здійснюватися з аеропортів "Бориспіль" та "Львів", можна ознайомитися за посиланням.

Економічна правда