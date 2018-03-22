Експерти розповіли, як покращити закон "Про валюту"

Банкіри, економісти, представники бізнес-асоціацій та влади обговорили можливі кроки щодо змін у президентський законопроект "Про валюту".

Про це йдеться у прес-релізі Центру економічної стратегії.

Зокрема, пропонується чітко виразити принцип "свобода проведення валютних операцій": зафіксувати невичерпний перелік дозволених операцій та перелік операцій, які не будуть ліцензуватися.

Крім того, експерти зійшлися на думці про те, що необхідно прямо заборонити НБУ вводити обмеження на репатріацію дивідендів та іноземних інвестицій.

Третій пункт - зняти прив’язку проведення лібералізації до впровадження BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - план дій з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування).

"У разі, якщо вимога залишається – зазначити, які саме обмежувальні норми не можуть бути зняті без BEPS", - йдеться у релізі.

У законопроекті, за словами Центру, необхідно обмежити тривалість дії обмежувальних антикризових заходів. Пропонується розширити перелік дозволених операцій в іноземній валюті.

"Включити розрахунки по номінованих в валюті цінних паперах, перекази валюти між рахунками в банках, електронну купівлю-продаж валюти", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, 19 березня законопроект "Про валюту" був внесений до Верховної Ради і визначений президентом Петром Порошенком як невідкладний.

Що зміниться з прийняттям цього закону, читайте у статті на Економічній правді.

Економічна правда