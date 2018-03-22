МВФ виступає проти "нульової декларації" - Данилюк

Міжнародний валютний фонд виступає проти проведення в Україні податкової амністії.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"МВФ проти податкової амністії в будь-якій формі. Вони проти, так як досвід інших країн демонструє, що далеко не скрізь це спрацювало. Перш, ніж вводити "нульову декларацію", потрібно провести консультації: показати МВФ, а головне - всім українцям, для чого це потрібно і в якому пакеті будемо вносити", - сказав він.

Глава Мінфіну також зазначив, що відомство розглядає ініціативу щодо внесення законопроекту про "нульову декларацію" і непрямі методи в пакеті з BEPS, проте підкреслив, що це не пов'язані між собою кроки.

"Інша справа - разове розкриття інформації про майно перед початком міжнародного обміну інформацією, так зване voluntary disclosing. Це стандартна процедура, яка проводилася багатьма країнами перед початком обміну інформацією. Зараз ми з НБУ і експертами вивчаємо такий досвід для вироблення проекту закону", - додав міністр.

Раніше Данилюк заявив, що без інституційної реформи ДФС впровадження нульової декларації стане інструментом тиску або легалізації корупційних та нелегальних доходів.

Як повідомлялося, президент на нещодавній зустрічі з бізнес-спільнотою виступив за проведення податкової амністії, запропонувавши повернутися до обговорення "нульової декларації".

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