Міжбанк відкрився зміцненням гривні

21 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:35 встановилися на рівні 26,23-26,27 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,23-26,27 гривні;

Євро - 32,22-32,27 гривні;

Російський рубль - 0,4561-0,4571 гривні.

Нагадаємо, Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 21 березня на рівні 26,3 гривні.

20 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,32-26,36 гривні за долар.

Економічна правда