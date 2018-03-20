Український лоукостер підписав контракт на поставку п'яти Boeing
Нова українська авіакомпанія SkyUp заявила про розміщення твердого замовлення на поставку п'яти нових літаків Boeing 737 MAX каталожною вартістю 624 мільйони доларів.
Про це ЦТС повідомили в SkyUp.
У компанії уточнили, що домовилися про постачання двох Boeing 737 MAX 8 і трьох середньомагістральних Boeing 737 MAX 10.
Відносно моделі Boeing 737 MAX 10, SkyUp Airlines стала першою авіакомпанією-замовником не тільки в Україні, але і в країнах Східної Європи, Центральної Азії та СНД.
Українська авіакомпанія стала 95-м в світі замовником літаків серії 737 МАХ.
Поставка перших п'яти літаків безпосередньо з заводу в Сіетлі очікується в 2023 році.
Згідно з умовами контракту, передбачена опція дозамовлення ще п'яти літаків цих же моделей з аналогічними термінами поставки.
Таким чином, планується, що флот авіакомпанії SkyUp в 2023-2024 роках поповниться відразу 10-ма новітніми повітряними суднами.
"Boeing 737 MAX 8 ємністю 189 місць дозволить нам здійснювати середньомагістральні рейси (відстань понад 5000 км), а Boeing 737 MAX 10 ємністю 230 місць забезпечить нам виконання чартерних програм на масових напрямках, таких як Туреччина, Єгипет, Іспанія і т. д. Обидва типи повітряних суден мають низькі операційні витрати, що дозволить авіакомпанії істотно знизити вартість перельотів і запропонувати ринку якісний продукт за доступною ціною", - говорить гендиректор SkyUp Airlines Євген Хайнацький.
В авіакомпанії проінформували, що на сьогоднішній день її флот становлять три літаки Boeing 737 Next Generation - два повітряних судна 2013 випуску і ще один літак Boeing 737-700NG 2002 року випуску.
У SkyUp також повторили про свій намір почати польоти вже в квітні цього року: спочатку це будуть чартери, а з середини літа відбудуться перші регулярні рейси за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса.
За інформацією джерел видання, SkyUp взяла в лізинг два Boeing 737-800, які раніше експлуатувалися авіакомпанією Malaysia Airlines.
Інформація про літаки вже подана для реєстрації Державіаслужбою України, що дасть можливість авіакомпанії на отримання сертифіката експлуатанта повітряних суден.
Як повідомлялося, з квітня 2018 року національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси.
Детальніше читайте у статті: Sky Up. Чи "злетить" новий український авіаперевізник