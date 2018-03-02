Міненерго РФ: Контракти повинні виконуватися

Олександр Новак

Найближчим часом міненерго РФ проведе переговори з єврокомісаром з енергетики Марошем Шефчовичем з приводу ситуації навколо контрактів "Газпрому" з "Нафтогазом" на поставку газу на Україну і транзит до Європи.

Про це заявив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає РБК.

"Мені повинен зателефонувати пан Марош Шефчович. Найближчим часом", - повідомив Новак.

Міністр уточнив, що раніше домовлявся з ним про регулярні зустрічі і про зустріч після остаточного рішення Стокгольмського арбітражу.

"Зустрінемося, обговоримо всі деталі", - сказав Новак.

"Ми виходимо з того, що контракти повинні виконуватися", - додав він.

Нагадаємо, "Газпром" заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Незважаючи на заяву про розірвання всіх контрактів з Україною, "Газпром" не буде в найближчий термін припиняти транзит газу через Україну.

Нагадаємо, в середу, 28 лютого, стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.