Газпром найближчим часом не буде припиняти транзит газу через Україну

Незважаючи на заяву про розірвання всіх контрактів з Україною, "Газпром" не буде в найближчий термін припиняти транзит газу через Україну.

Про це заявив РБК офіційний представник компанії Сергій Купріянов.

"Якби це було так, ми б так прямо сказали", - сказав Купріянов, відповідаючи на питання, чи означає початок процедури розірвання контракту з "Нафтогазом" у Стокгольмському арбітражі негайне припинення транзиту через Україну.

Джерело РБК в трейдерській "дочці" "Газпрому" також підтвердило, що транзит через Україну продовжиться, оскільки для розриву контрактів необхідно пройти через юридичний процес.

"Судова процедура вимагає часу. Ми не припиняємо прямо зараз прокачування газу через Україну", - сказав співрозмовник.

Сам транзитний контракт "Газпрому", як повідомляє видання, також не має на увазі негайного припинення транзиту при розриві угоди.

"У разі якщо сторони протягом 30 днів з моменту виникнення якої б то не було суперечності або розбіжності не зможуть прийти до взаємоприйнятного рішення, то будь-який спір, розбіжність або претензія у зв'язку з цим контрактом або його порушенням, розірванням або недійсністю будуть остаточно вирішені шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма", - йдеться в тексті угоди.

Нагадаємо, "Газпром" заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".