НБУ не дав гривні зміцнитися
2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61-26,65 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,61-26,65 гривні;
Євро - 32,75-32,80 гривні;
Російський рубль - 0,4642-0,4653 гривні.
Нагадаємо, 2 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,64-26,67 гривні за долар.
Об 11:00 котирування долара знизилися до 26,52-26,55 гривні.
Національний банк в п'ятницю, 2 березня, оголосив валютний аукціон на купівлю у банків до 50 млн доларів, в ході якого придбав 17 млн доларів при пропозиції в 29 млн доларів.
Максимальний курс купівлі валюти у банків на аукціоні становив 26,55 грн/долар, мінімальний - 26,54 грн/долар, середньозважений - 26,5472 грн/долар.
Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.
Економічна правда