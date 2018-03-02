НБУ не дав гривні зміцнитися

2 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,61-26,65 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,61-26,65 гривні;

Євро - 32,75-32,80 гривні;

Російський рубль - 0,4642-0,4653 гривні.

Нагадаємо, 2 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,64-26,67 гривні за долар.

Об 11:00 котирування долара знизилися до 26,52-26,55 гривні.

Національний банк в п'ятницю, 2 березня, оголосив валютний аукціон на купівлю у банків до 50 млн доларів, в ході якого придбав 17 млн доларів при пропозиції в 29 млн доларів.

Максимальний курс купівлі валюти у банків на аукціоні становив 26,55 грн/долар, мінімальний - 26,54 грн/долар, середньозважений - 26,5472 грн/долар.

Раніше у НБУ назвали причини зміцнення гривні.

Економічна правда