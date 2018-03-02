Гривня на міжбанку росте, НБУ оголосив два аукціони
П'ятниця, 2 березня 2018, 13:00
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2 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,64-26,67 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,52-26,55 гривні;
Євро - 32,55-32,58 гривні;
Російський рубль - 0,4681-0,4692 гривні.
Національний банк оголосив два аукціони з купівлі іноземної валюти об’ємом 50 млн доларів та 100 млн доларів.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 березня на рівні 26,66 гривні.
Економічна правда