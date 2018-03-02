Гривня на міжбанку росте, НБУ оголосив два аукціони

2 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,64-26,67 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,52-26,55 гривні;

Євро - 32,55-32,58 гривні;

Російський рубль - 0,4681-0,4692 гривні.

Національний банк оголосив два аукціони з купівлі іноземної валюти об’ємом 50 млн доларів та 100 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 2 березня на рівні 26,66 гривні.

Економічна правда