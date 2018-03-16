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Офіційний курс: гривня продовжує знецінюватися

П'ятниця, 16 березня 2018, 20:46

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 19 березня на рівні 26,35 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,41 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,5838 гривні.

Нагадаємо, 16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,41-26,45 гривні за долар.

Нагадаємо, у НБУ пояснили, чому падає курс долара.

Економічна правда

НБУ гривня
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