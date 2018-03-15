OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про нового голову НБУ, аграрне рейдерство та відмову від російського газу.

Про нового голову НБУ. Верховна рада призначила головою Національного банку України Якова Смолія.

Про заробітчан. Обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 році майже в півтори рази і становив близько 100 мільярдів гривень.

Про російський газ. Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.

Про аграрне рейдерство. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, покликаний мінімізувати аграрне і земельне рейдерство.

Про Бакуліна. Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Євгена Бакуліна з фракції "Опозиційний блок".

Про звільнення Гонтаревої. Народні депутати проголосували за звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку.

Про борги олігархів. Великі українські олігархи мають борг перед НБУ за кредитами рефінансування на суму 45,2 мільярда гривень.

Про ціни на газ. Президент Петро Порошенко припускав, що рішення Стокгольмського арбітражу може змінити вимоги Фонду, але цього не сталося.

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4G не допоможе: чому в Україні немає повного 3G-покриття і як це виправити

Запуск 4G підвищить якість мобільного інтернету, але не поліпшить його покриття. ЕП дізналася, наскільки відрізняється 3G/4G-покриття України та країн ЄС, чому мобільний інтернет в будь-якій точці ЄС — це норма, і в чому причина нашої відсталості.