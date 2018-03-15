Великобританія відмовиться від російського газу

Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.

Про це заявила прем'єр-міністр Тереза ​​Мей, передає Reuters.

"Коли ми розглядаємо постачальників газу, ми дивимося на інші країни", - заявила Мей.

Як зазначає видання, третину природного газу Великобританія отримує з РФ.

"Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але і більш широке питання енергетичної безпеки", - заявила вона.

Нагадаємо, британська прем'єрка Тереза Мей 14 березня заявила, що Росія відповідальна за спробу вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки.

Мей повідомила, що Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Також Уряд Великої Британії попереджав про готовність застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.

Економічна правда