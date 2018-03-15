Великобританія відмовиться від російського газу
Великобританія шукає інших постачальників газу в рамках заходів, що вживаються Лондоном проти Росії після отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії.
Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей, передає Reuters.
"Коли ми розглядаємо постачальників газу, ми дивимося на інші країни", - заявила Мей.
Як зазначає видання, третину природного газу Великобританія отримує з РФ.
"Ми будемо продовжувати обговорювати з Європейським союзом не тільки нашу енергетичну безпеку, але і більш широке питання енергетичної безпеки", - заявила вона.
Нагадаємо, британська прем'єрка Тереза Мей 14 березня заявила, що Росія відповідальна за спробу вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки.
Мей повідомила, що Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.
Також Уряд Великої Британії попереджав про готовність застосувати до Росії нові обмежувальні заходи у випадку необхідності.
Економічна правда