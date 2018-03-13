Гривня на міжбанку стабільна, проте НБУ скуповує валюту

13 березня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:20 встановилися на рівні 25,89-25,92 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,89-25,92 гривні;

Євро - 31,9-31,93 гривні;

Російський рубль - 0,4541-0,4551 гривні.

Національний банк незважаючи на стабільність гривні на відкритті торгів на міжбанку у вівторок оголосив аукціон з купівлі до 100 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 13 березня на рівні 25,92 гривні.

12 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,89-25,92 гривні за долар.

Економічна правда