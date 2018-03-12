НБУ придбав 60 мільйонів доларів у банків

Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 59,3 мільйона доларів.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк був готовий викупити до 100 мільйонів доларів за ціною не вище 25,95 гривні за долар.

Банки запропонували 61 мільйон доларів, НБУ викупив 59,3 млн доларів за середньозваженим курсом 26,1119 гривні.

Нагадаємо, востаннє НБУ виходив на міжбанк з аукціонами з купівлі валюти 7 березня 2018 року. Тоді об’єм викупленої валюти становив 58,8 мільйона доларів за середньозваженим курсом 25,9465.

Нагадаємо, торги на міжбанківському валютному ринку 12 березня почалися зі зниження котирувань курсу гривні з 26,01-26,05 за долар до 25,87-25,91 за долар.

Економічна правда