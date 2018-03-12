Маск хоче відправити корабель на Марс вже наступного року

Засновник і головний виконавчий директор Space X Ілон Маск заявив, що його компанія буде готова виконати перші польоти на Марс вже в 2019 році.

Про це Маск розповів на фестивалі South by Southwest в Техасі, передає Independent.

Підприємець зазначив, що перші "короткі" польоти можуть бути здійснені в першій половині наступного року.

"Прямо зараз ми будуємо перший міжпланетний корабель для польотів на Марс", - заявив він. При цьому Маск додав, що його прогнози іноді виявляються занадто оптимістичними.

Нагадаємо, 6 лютого SpaceX здійснила історичний запуск Falcon Heavy - найпотужнішої ракети в світі. Пізніше стало відомо, що центральний прискорювач ракети Falcon Heavy розбився під час посадки.

Корисним навантаженням під час тестового запуску Falcon Heavy служив особистий електромобіль Ілона Маска Tesla Roadster. ЕП писала про те, що станеться з Tesla Маска в космосі.

Після запуску Falcon Heavy Маск заявив, що планує сфокусуватися на Big Falcon Rocket.

Маск розповів, що "якщо пощастить", наступного року проведуть серію вертикальних злетів і посадок BFR на невелику висоту.

Зазначалося, що повноцінний тестовий політ корабель зможе здійснити до 2021-2022 року.

Економічна правда