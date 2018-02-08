OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про депозити, збитки Tesla та махінації з автомобілями.

Про депозити. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб буде ініціювати підвищення гарантованої суми відшкодування вкладів з 200 тисяч гривень до 300-400 тисяч.

Про суд Англії. Високий суд Англії та Уельсу завершив розгляд одного з етапів спору між екс-співвласниками Приватбанку Геннадієм Боголюбовим, Ігорем Коломойським і бізнесменом Вадимом Шульманом. 1:0 на користь Боголюбова.

Про збитки Tesla. Минулий квартал став для Tesla найгіршим в історії. Чистий збиток компанії у жовтні-грудні збільшився до 675 млн доларів.

Про вугілля. На Слов'янську ТЕС, що належить ПАТ "Донбасенерго", була здійснена спроба збуту антрациту, добутого на окупованій території Донбасу.

Про збитковий Приват. Націоналізований Приватбанк у 2017 році отримав збиток в розмірі 23 мільярди гривень. Сумарний накопичений Приватбанком збиток зріс до 176 млрд гривень.

Про махінації з автомобілями. Прокуратура німецького міста Галле порушила кримінальну справу за підозрою у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів, призначених для ввезення в Україну.

Про санкції. Англо-голландський концерн Shell змушений був через санкції припинити продаж масел на території Криму.

Про деталі візиту МВФ. Група експертів МВФ, які мають намір наступного тижня відвідати Київ, не є оціночною місією в рамках чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF для України.

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