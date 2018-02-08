Хороші платять за поганих: що чекає ринок кредитування

Після вилучення з ринку токсичних банків і стабілізації економіки повинне було відновитися кредитування, але цього не сталося. Споживчі позики дорогі, іпотечні — недосяжні. На поступки з боку банків можуть розраховувати лише їх давні клієнти, решті експерти радять чекати зниження облікової ставки НБУ.

Очистка банківської системи України та макроекономічна стабілізація повинні були стати запорукою ефективного функціонування грошово-кредитної системи, зокрема, відновлення якісного кредитування за доступними ставками.

Однак не склалося. Відновлення кредитування, яке регулятор не раз називав пріоритетом, відбувається, проте його якість залишається сумнівною.

Драйвером відновлення кредитування стало споживче кредитування, проте вартість позик там інколи досягає 130% річних. Втім, попри такі високі ставки, воно залишатиметься найпопулярнішим кредитним продуктом серед сімей і у 2018 році.

Дорогий драйвер

Попри тези про економічне зростання, кредитування в Україні відновлюється повільно. Більшість банків у 2017 році пріоритетним напрямом інвестицій обирала безризикові фінансові інструменти — депозитні сертифікати НБУ або ОВДП.

На фоні останнього підвищення облікової ставки НБУ цей тренд, очевидно, зберігатиметься і 2018 року. Винятком можуть бути лише держбанки, де процеси досі важко назвати ринковими. Утім, в останньому звіті про фінансову стабільність НБУ констатував, що після трирічної паузи кредитування поступово стає на ноги.

"Відновлення стартувало з роздрібного сегменту. Банки нарощують портфелі кредитів фізичним особам, насамперед, споживчих", — пише НБУ. В середньому банки позичали по 2 млрд грн на місяць. Схожа тенденція буде і у 2018 році.

Втім, іпотека та автомобільне кредитування все ще дорогі. Якщо влітку, коли облікова ставка НБУ становила 12,5%, іпотечний кредит можна було взяти під 20% річних, що для цього продукту не так вже й мало, то після суттєвого підвищення ставки позики ще більше подорожчали і лишаються малодоступними.

Інша річ — cash-кредити, саме вони користуються найбільшим попитом.

"Найбільший попит — на беззаставні cash-кредити. Cash-кредитування виходить за рамки звичних позик на невеликі суми на придбання побутової техніки і починає конкурувати із заставними кредитами", — каже директор департаменту маркетингу та розвитку роздрібного бізнесу Акордбанку Олександр Сєдов.

На зростання ринку споживчих кредитів у 2018 році очікують 67% опитаних Нацбанком учасників ринку. Більш того, низка банків навіть сказали, що пом'якшать стандарти видачі позик через посилення конкуренції.

У Нацбанку в цьому особливої проблеми не бачать, оскільки закредитованість сімей в Україні найнижча в Європі. Втім, це не дивно, адже ставки за споживчими кредитами настільки високі, що більша закредитованість рано чи пізно обов'язково призведе до банкрутства левової частки позичальників у цьому сегменті.

Якими будуть ставки

На більш прийнятні умови кредитування можуть розраховувати громадяни, які мають офіційну роботу. Ставки залежать від конкретного кредитного продукту. Банки часто мають партнерські програми з цілком прийнятними ставками.

"Той, хто платить податки, отримує більш вигідні кредити. Офіційне працевлаштування є одним з визначальних чинників при наданні банком позики. Ми постійно шукаємо гідного клієнта, щоб запропонувати йому відповідний кредитний продукт", — каже член правління "ОТП банку" Володимир Мудрий.

За його словами, однією з формул є партнерські кредитні програми. За стандартними кредитами в точці продажу ставка буде в діапазоні від 0,01% до 36% річних залежно від програми, товару і партнерської торгової мережі.

Втім, якщо клієнту потрібна готівка, то ставки стартуватимуть із 40% річних. За такий кредит потрібно буде заплатити до 100% річних.

"Клієнт може скористатися і кредитом готівкою, але це найдорожчий вид позики. Максимальна сума такого кредиту — 300 тис грн, а ефективна процентна ставка — від 42% річних залежно від терміну і суми. Тут для банку важливим фактором є соціальний статус і кредитна історія клієнта", — каже банкір.

Схожі процентні ставки — в іншому банку з іноземним капіталом. "Ідея банк" пропонує кредити громадянам за ставками від 48% до 67% річних. Ставка залежить від клієнта. Якщо він у нас обслуговується, то може розраховувати на більш лояльні умови", — каже член правління установи Володимир Малий.

За словами опитаних банкірів, коли клієнту потрібна готівка, він дивиться не стільки на процентну ставку, скільки на платіж, який йому потрібно буде робити щомісяця. Більшість банкірів прямо не відповіла на питання ЕП, скільки таких позик, виданих після 2015 року, не обслуговується.

Втім, на умовах анонімності один з учасників ринку розповів, що в його банку при формуванні процентної ставки за cash-кредитами, яка в середньому становить 80% річних, одразу включають 20% дефолтів. Тобто кожен п'ятий такий кредит не буде обслуговуватися. Виходить, що хороші позичальники платять за поганих.

Без надії на зміни

Більшість банкірів одностайна: значних змін у сегменті чекати не слід.

"На тлі зростання облікової ставки нема передумов для зниження вартості депозитів і cash-кредитування. Це, як і раніше, високоризиковий напрямок кредитування, і ці ризики закладаються у вартість позик.

Можна говорити про спеціальні умови для клієнтів з хорошою кредитною історією. Їм банки будуть пропонувати більш лояльні умови на наступний кредит: зменшення вартості позики, збільшення її суми та терміну", — каже Сєдов.

"Кардинального здешевлення ресурсів не буде. Разом з незначним низхідним трендом ставок за депозитами ставки за кредитами теж поступово знижувалися. Однак про реальне зниження ставок і запуск іпотеки можна буде говорити тільки тоді, коли облікова ставка НБУ опуститься нижче 10%", — переконаний Мудрий.