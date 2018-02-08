Shell через санкції припинив продаж масел в Криму

Англо-голландський концерн Shell змушений був через санкції припинити продажу масел на території Криму.

Про це повідомив генеральний директор "Шелл нафта" Сергій Стародубцев, передає російський "Інтерфакс".

Він зазначив, що на обсягах продажів це майже не позначилося.

"Для нашого сегмента бізнесу вплив санкцій був мінімальним. Практично не помітним. Ми, наприклад, не продаємо паливо в Криму", - сказав він.

За його словами, обсяги продажів масел в Криму до його входження в РФ були мінімальні і становили не більше 1% від загальних продажів на ринку Росії, які на поточний момент становить 120 млн літрів.

Цю інформацію також підтвердила речник прокуратури Криму Тетяна Тихончик на своїй сторінці в Facebook.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток Shell в першому півріччі 2017 року збільшився в три рази в річному вираженні до 5,083 млрд доларів.

Економічна правда