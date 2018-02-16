OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про торгівлю Roshen з Придністров'ям, ціни на пальне та біткоїн.

Про торгівлю Рошен з Придністров'ям. На тлі обмежень Києвом торгівлі з сепаратистськими регіонами на сході України і анекосованим Кримом, українські компанії продовжують заробляти на експорті в сепаратистський регіон Молдови - Придністров'я.

Про ціни на пальне. З 15 по 16 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни пального в межах 20 копійок - 1 гривня за літр.

Про вірус NotPetya. США звинуватили Росію в організації атаки вірусу NotPetya, який заразив урядові і приватні комп'ютери в Україні перш ніж поширитися по всьому світу.

Про біткоїн. Ціна криптовалюти біткоїн знову більше 10 тисяч доларів, однак 8 з 10 найпопулярніших дешевшають.

Про безготівкові розрахунки. Частка безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток збільшилась до 39,3%.

Про сполучення з "Борисполем". ПАТ "Укрзалізниця" до кінця року збудує лінію швидкого залізничного сполучення з аеропортом "Бориспіль".

Про Данилюка. Міністр фінансів Олександр Данилюк звернувся до окружного адмінсуду Києва з позовом до Головного управління Державної фіскальної служби України у Києві.

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"Зелена" революція в Україні: для всіх чи для обраних

Україні доведеться вдосконалити систему підтримки генерації з відновлюваних джерел енергії. Однак дискурс про механізми підтримки сектору не повинен обмежуватися порівнянням "зелених" тарифів. Потрібен цілісний підхід.