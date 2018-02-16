АЗС масово знижують ціни на бензин і газ

З 15 по 16 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни пального в межах 20 копійок - 1 гривня за літр.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема, мережа SUN OIL знизила ціни на бензини марок А-92 на 0,5 грн/л, всі інші марки бензинів і ДП - на 1 грн/л.

У мережі UPG пальне подешевшало на 30-40 коп/л, а на станціях "БРСМ-Нафти" - на 3-21 коп/л.

У мережі "Авіас" бензин марки А-92 подешевшав до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,45 грн/л, А-95+ - до 28,95 грн/л, а дизпальне - до 26, 50 грн/л.

На станціях "Укрнафти" ціни на бензин А-92 знизилися до 29,00 грн/л, на А-95 - до 28,50 грн/л, на А-95+ - до 29,00 грн/л, на дизпаливо - до 26,50 грн/л.

Такі мережі як "Автотранс", "Надія", Luxwen, "Кворум", "БРСМ-Нафта", ZOG, "Укргазвидобування", Mango, "Катрал" і "Нефтек" опустили ціни на 20-50 коп/л.

Середні ціни по країні 16 лютого знизилися на 21-25 коп/л.

Вартість скрапленого газу в ряді мереж АЗС знизилася на 1-40 коп/л.

Зокрема, в мережах "Нефтек" і "Рур Груп" вартість автогазу знизилася на 40 коп/л - до 13,29 грн/л і 13,19 грн/л, відповідно.

У мережі UPG ЗВГ подешевшав до 13,10 грн/л (-20 коп/л), в мережі Автотранс - до 13,03 грн/л (-20 коп/л).

На 1-30 коп/л знизилися ціни на станціях AMIC, "БРСМ-Нафта", SUN OIL, Luxwen і "Надія".

Середня ціна ЗВГ по Україні 16 лютого становила 13,33 грн/л (-2 коп/л).

Ціни на пальне в роздрібних мережах почали дешевшати 12 лютого. Цьому сприяло зниження цін на нафту і зміцнення курсу гривні.