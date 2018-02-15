OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про прихід Ryanair, "єврообляхи" та підвищення тарифів.

Про Ryanair. Україна стане новим напрямком для Ryanair, а рейси сюди почнуть виконуватися з осені 2018 року.

Про кримський газ. Через міждержавний спір з Україною в міжнародному арбітражі Росія збирається припинити видобуток на найбільшому газовому родовищі кримської шельфової зони - Одеському.

Про земельний мораторій. Конституційний суд відмовив у відкриті справи за запитом 55 нардепів про скасування земельного мораторію.

Про авто на єврономерах. В уряді запевняють, що шукають збалансоване рішення щодо машин з єврономерами, яке дозволить врівноважити ситуацію.

Про підвищення тарифів. Низка обленерго погодили зростання цін на електроенергію для своїх непобутових споживачів через запровадження стимулюючого тарифоутворення.

Про Насірова. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету Міністрів, другий відповідач – Державна фіскальна служба.

Україна – серед найбільш нещасник країн. Україна посіла 7 місце в рейтингу "нещасних країн", який вираховується на підставі показників інфляції та безробіття.

Про модернізацію інфраструктури. Міністерство економічного розвитку і торгівлі розраховує залучити 35 млрд доларів, необхідних для модернізації застарілої української інфраструктури, за рахунок державно-приватного партнерства.

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Мирослав Продан: Податкова мусила перевірити Данилюка, і це було зроблено

В. о. голови ДФС Мирослав Продан розповів, чи вистачить у бюджеті коштів на очікуване підвищення мінімальної зарплати, що робити з "євробляхами" і як просуваються судові процеси відомства з великими платниками податків.