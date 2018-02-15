Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо

З 14 по 15 лютого деякі мережі АЗС знизили ціни на дизельне паливо і бензини.

Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, мережа Glusco знизила ціни на всі види палива на 20 коп./k: А-92 - до 29,35 грн/л, А-95 - до 30,35 грн/л, А-95 + - до 31, 35 грн/л, ДТ - до 27,85 грн/л.

У мережі "БРСМ Нафта" дизпаливо подешевшало на 10 коп./л, а на станціях "Фактор" - на 30 коп./л.

Бензини марок А-92 і А-95 на станціях "Автотранс" подешевшали на 10 коп./л: до 28,48 грн/л і 28,99 грн/л, відповідно.

Ціни на паливо в роздрібних мережах почали дешевшати 12 лютого. Цьому сприяло зниження цін на нафту і зміцнення курсу гривні.

З 12 по 13 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни палива в межах 50 копійок за літр.

З 13 по 14 лютого ряд мереж АЗС знизив ціни палива від 0,06 копійки до 1,02 гривні за літр.

Економічна правда