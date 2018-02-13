Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися

З 12 по 13 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни палива в межах 50 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr.

AMIC знизила ціни на всі види палива на 50 коп./л. У мережі "Паралель" паливо подешевшало на 33 коп./л. Столична KLO на 20 коп./л знизила ціну на преміальний вид А-95.

Тернопільська мережу "Олас" на 1 грн/л знизила ціну на бензин А-95, на 90 коп./л - на А-92, і на 20 коп./л - на ДТ.

Кіровоградська "Рур Груп" опустила ціни на всі паливо на 50 коп. /л, в луганській мережі "Автопорт" бензини подешевшали на 50 коп./л, а ДП - на 80 коп./л., Одеська мережа "Катрал" опустила ціни на бензин і ДТ на 10 коп./л.

Середні ціни по країні 13 лютого знизилися на 6-7 коп./л.

Нагадаємо, з 9 по 12 лютого мережі АСЗ ОККО і WOG знизили роздрібні ціни на всі види палива на 50 копійок за літр.

Економічна правда