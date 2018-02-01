Державна скарбниця збільшилась в 4 рази за місяць

Залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 лютого 2018 року становив 20,11 мільярда гривень, що майже в 4 рази більше, ніж на 1 січня.

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

Для порівняння, на 1 лютого 2017 року залишок коштів на ЄКР становив 34,87 млрд грн, на 1 лютого 2016 року - 19,72 млрд грн, на 1 лютого 2015 року - 14,62 млрд грн.

Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2017 року вхідне сальдо Єдиного казначейського рахунку становило 54,104 млрд грн, але вже на 1 січня 2018 року воно значно зменшилось - до 5,099 млрд грн.

Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

Економічна правда