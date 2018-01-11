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Вільні бюджетні кошти будуть зберігати в доларах

Четвер, 11 січня 2018, 15:21
 

Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 січня.

Зокрема, Кабмін прийняв постанову "Про внесення зміни до пункту 6 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках".

Внесені зміни передбачають можливість тимчасово розміщувати вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.

До цього дозволялося розміщувати бюджетні кошти виключно в гривні.

Як повідомлялося, станом на 1 грудня 2017 року вхідне сальдо Єдиного казначейського рахунку становило 54,104 млрд грн, але вже на 1 січня 2018 року воно значно зменшилось - до 5,099 млрд грн.

Економічна правда

Казначейство гроші уряд
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