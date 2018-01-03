Залишки грошей уряду в скарбниці впали до 3-річного мінімуму

Сальдо Єдиного казначейського рахунку на 1 січня 2018 року впало в десять разів.

Про це повідомляє Finclub.

Ще на 1 грудня 2017 року вхідне сальдо становило 54,104 млрд грн, але вже на 1 січня 2018 року воно значно зменшилось - до 5,099 млрд грн.

Це означає, що в грудні влада витратила не тільки поточні доходи (податки, зібрані в грудні) і кошти запозичень, а й 49 млрд грн залишків казначейства.

Це мінімальний рівень за останні три роки. Менший показник ЄКР був ще на початку січня 2015 року - на рівні 3,008 млрд грн.

На початку 2016 і 2017 років (за підсумками попередніх бюджетних періодів) залишок ЄКР становив 9,017 млрд грн і 14,258 млрд грн відповідно.

Нагадаємо, у статті "Приховані важелі інфляції. Хто виграє від прискореного зростання цін" Економічна правда писала, що план з внутрішніх запозичень для покриття дефіциту держбюджету визначений в обсязі 99,5 млрд грн за весь 2017 рік. За перші десять місяців він був виконаний лише на 45,9 млрд грн. Недобір за січень-жовтень становив 39 млрд грн.

Одним із ймовірних варіантів перекриття дефіциту у статті вказується витрачання коштів єдиного казначейського рахунку для фінансування державних витрат в кінці року.