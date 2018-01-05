Apple визнала наявність уразливих процесорів Intel в своїх пристроях

Всі пристрої компанії Apple, за винятком розумних годинників, схильні до вразливостей процесорів Spectre і Meltdown.

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Відзначається, що скориставшись цією вразливістю зловмисники можуть отримати доступ до пам'яті пристрою й інших програм.

Однак в Apple відзначили, що поки не було зафіксовано жодної шкідливої ​​програми, яка б скористалася цією уразливістю.

Компанія додала заходи щодо захисту від Meltdown в оновлення операційних систем iOS, macOS і tvOS. Також Apple пообіцяла випустити захищене оновлення для браузера Safari.

Раніше стало відомо, що у процесорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc і ARM Holdingsвиявлені серйозні уразливості в безпеці.

Також зазначалося, що глава Intel Брайан Кржанич продав значну частину своїх акцій вже після того, як йому стало відомо про проблеми з безпекою процесорів компанії.