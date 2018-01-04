Глава Intel знав про проблеми з процесорами, коли продав акції компанії - ЗМІ

Глава Intel Брайан Кржанич продав значну частину своїх акцій вже після того, як йому стало відомо про проблеми з безпекою процесорів компанії.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на CBC News.

"Генеральний директор Intel Браян Кржанич торік продав значну частину своєї частки в компанії - після того, як чіпмейкер вже знав про серйозні недоліки у безпеці своїх комп'ютерних процесорів", - йдеться у повідомленні.

За даними Комісії з цінних паперів і бірж США, наприкінці листопада Кржанич реалізував і продав понад 644 тис. акцій Intel по 44,05 долара за акцію.

Опціони дозволили йому купити акції Intel за ціною від 12,985 до 26,795 долара, що істотно нижче за котирування на той час.

Кржанич також продав ще 245,7 тис. акцій Intel, що вже належали йому на той момент, за середньозваженою ціною 44,55 долара за акцію.

В Intel заявили, що транзакції Кржанича не були пов'язані з уразливістю чіпів.

Слід зазначити, що багато компаній, у тому числі Apple і Google, працюють над додатковим захистом пристроїв і систем у зв'язку з наявністю недоліків безпеки.

Раніше стало відомо, що у процесорах Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc і ARM Holdings виявлені серйозні уразливості в безпеці.